На BTC приходится 82% экспорта азербайджанской нефти

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 10 124 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 81,6% общего объема транспортируемой нефти.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 8 258,6 тыс. тонн нефти. За 3 месяца года по BTC прокачано 1 538,8 тыс. тонн транзитной нефти.

За январь-март по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 6 662,1 млн кубометров газа, что на 7,1% больше соответствующего периода прошлого года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум приходится 30,7% общего объема поставок газа. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 2 046,2 млн кубометров газа.