Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать альянсу изменение объемов добычи нефти.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать альянсу изменение объемов добычи нефти.

Как передает Report, это следует из официального коммюнике по итогам заседания.

"JMMC рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль 2024 года и отметил высокое соответствие Декларации о сотрудничестве для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК", - говорится в сообщении.

Заседание комитета прошло в среду в онлайн-формате. По итогам встречи предложений по изменению нефтяной политики альянса выдвинуто не было.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 1 июня.

С первого квартала 2024 года несколько стран альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действия и на второй квартал.