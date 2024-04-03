О нас

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать альянсу изменение объемов добычи нефти.
Энергетика
3 апреля 2024 г. 16:06
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять объем нефтедобычи

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать альянсу изменение объемов добычи нефти.

Как передает Report, это следует из официального коммюнике по итогам заседания.

"JMMC рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль 2024 года и отметил высокое соответствие Декларации о сотрудничестве для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК", - говорится в сообщении.

Заседание комитета прошло в среду в онлайн-формате. По итогам встречи предложений по изменению нефтяной политики альянса выдвинуто не было.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 1 июня.

С первого квартала 2024 года несколько стран альянса, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действия и на второй квартал.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi