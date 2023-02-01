Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить уровень добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начал заседание в формате видеоконференции.

Министры энергетик стран-членов ОПЕК+ по итогам заседания не рекомендовали альянсу менять текущий уровень добычи нефти.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Делегаты подтвердили свою приверженность плану добычи, который был согласован 5 октября 2022 года.

Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

17.22

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начал заседание в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщают источники.

Традиционно JMMC дает альянсу рекомендацию относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.

Ожидается, что в этот раз комитет ОПЕК+ порекомендует сохранить текущий согласованный уровень добычи нефти, сообщало на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это связано с наметившимся восстановлением мирового спроса, а также ожиданием ясности по поводу спроса в Китае и влияния санкций на поставки из России.

В JMMC входят 8 стран из 23, участвующих в соглашении - Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла, Россия и Казахстан.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 млн баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.