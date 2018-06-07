Мировые запасы сырой нефти сократились, запасы газа увеличились

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Мировые запасы сырой нефти сократились.

Как сообщает Report, согласно отчету ОПЕК, объем запасов нефти в 2017 году составил 1,483 трлн баррелей, что на 0,4% меньше, чем в 2016 году. В то же время мировые разведанные запасы газа увеличились на 0,2% по сравнению с 2016 годом и составили 199,4 трлн кубометров.

По данным, разведанные запасы нефти членов ОПЕК снизились на 0,3%, до 1,214 трлн баррелей. Несмотря на снижение, доля членов ОПЕК в мировых запасах нефти в 2017 году выросла на 0,01%, до 81,9%.

ОПЕК сообщает, что в прошлом году экспорт сырой нефти из стран-членов также сократился. Так, в 2016 году этот показатель составлял 24,87 млн баррелей в сутки, а в прошлом году снизился на 406 тыс. баррелей в сутки.

Основная доля импорта нефти приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (15,56 млн баррелей в сутки). Затем идут европейские страны, которые увеличили импорт нефти из стран ОПЕК (4,64 млн баррелей в сутки). Страны Северной Америки импортировали 3,21 млн баррелей в сутки из стран ОПЕК в прошлом году.