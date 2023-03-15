Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в среду утром повысились более чем на 1%.

Мировые цены на нефть в среду утром повысились более чем на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки стабилизируются после двух торговых сессий снижения, инвесторы обращают внимание и на прогнозы спроса, ожидая также еженедельную статистику по запасам в США.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,39% - до 78,53 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,51%, до 72,41 доллара.

Котировки нефти падали два дня подряд, за это время ее стоимость снизилась более чем на 6%. Причиной стал глобальный уход от риска на фоне снижения фондовых рынков, так как инвесторы были обеспокоены ситуацией в банковском секторе США после закрытия нескольких банков. Опасения были связаны с жесткой политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Трейдеры обращают внимание и на данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам в США. По оценке API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 марта выросли на 1,2 млн баррелей, ожидался рост только на 0,6 млн. Официальная статистика будет опубликована Минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют увеличение также на 1,2 млн.

Инвесторы оценивают и данные доклада ОПЕК, опубликованного днем ранее. Организация в своем ежемесячном докладе отметила, что в текущем году ожидает рост спроса Китая - одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти.