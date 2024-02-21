Мировые цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть повысились в среду на фоне ослабления доллара США, а также уверенного подъема китайского фондового рынка благодаря ожиданиям восстановления экономики КНР.

Цены на нефть повысились в среду на фоне ослабления доллара США, а также уверенного подъема китайского фондового рынка благодаря ожиданиям восстановления экономики КНР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,66 доллара за баррель. Это на 0,32 доллара (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Во вторник эти контракты подешевели на 1,22 доллара (1,5%), до 82,34 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,27 доллара (0,35%), до 77,31 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,42 доллара (1,8%), до 77,04 доллара за баррель.

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне 10 долларов за баррель с начала текущего года, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса.