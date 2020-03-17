​Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствую данные торгов.

Ранее в ходе торгов нефть марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов США за баррель. Процентное падение цены превышало 12% у Brent и 10% - у WTI.

По состоянию на 4:45 (бакинское время) апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,55%, до 29,96 доллара США за баррель. Майский фьючерс марки Brent дорожает 3,38%, до 30,62 доллара США за баррель.