О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министры ОПЕК+ перенесли заседание мониторингового комитета

Министры ОПЕК+ перенесли заседание мониторингового комитета Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое было назначено ранее на 30 июня, перенесено на день позже, так как министрам требуется больше времени для консультаций. Теперь по графику оно состоится 1 июля, в тот же день, что и министерск
Энергетика
29 июня 2021 г. 22:56
Министры ОПЕК+ перенесли заседание мониторингового комитета

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое было назначено ранее на 30 июня, перенесено на день позже, так как министрам требуется больше времени для консультаций. Теперь по графику оно состоится 1 июля, в тот же день, что и министерские встречи ОПЕК+.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях.

"Встреча перенесена на 1 июля", - сказал один из них, а второй подтвердил, добавив, что некоторым министрам потребовалось больше времени для консультаций.

Это означает, что в четверг министры ОПЕК+ проведут три встречи одна за другой. И впервые будет нарушена последовательность их проведения.

По новому графику, в 15:00 (бакинское время) состоится министерская встреча ОПЕК, а уже после нее, в 17:30 - заседание мониторингового комитета. Наконец, министерская встреча стран ОПЕК+ назначена теперь на 19:00. Обычно заседание мониторингового комитета предваряло министерские встречи, так как в его задачи входит оценка рынка, подведение итогов исполнения сделки и вынесение рекомендаций по действиям на рынке нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке OPEC+ monitorinq komitəsinin iclasının vaxtı dəyişdirildi

Самое читаемое

ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:38
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
24 июня 2021 г. 10:21
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
ФотоАзербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
29 июня 2021 г. 09:30
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
27 июня 2021 г. 07:31
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую пятерку
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"
24 июня 2021 г. 09:31
Властям Турции сдались 86 террористов РКК
Властям Турции сдались 86 террористов РКК
24 июня 2021 г. 06:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi