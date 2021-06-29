Министры ОПЕК+ перенесли заседание мониторингового комитета

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое было назначено ранее на 30 июня, перенесено на день позже, так как министрам требуется больше времени для консультаций. Теперь по графику оно состоится 1 июля, в тот же день, что и министерск

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое было назначено ранее на 30 июня, перенесено на день позже, так как министрам требуется больше времени для консультаций. Теперь по графику оно состоится 1 июля, в тот же день, что и министерские встречи ОПЕК+.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях.

"Встреча перенесена на 1 июля", - сказал один из них, а второй подтвердил, добавив, что некоторым министрам потребовалось больше времени для консультаций.

Это означает, что в четверг министры ОПЕК+ проведут три встречи одна за другой. И впервые будет нарушена последовательность их проведения.

По новому графику, в 15:00 (бакинское время) состоится министерская встреча ОПЕК, а уже после нее, в 17:30 - заседание мониторингового комитета. Наконец, министерская встреча стран ОПЕК+ назначена теперь на 19:00. Обычно заседание мониторингового комитета предваряло министерские встречи, так как в его задачи входит оценка рынка, подведение итогов исполнения сделки и вынесение рекомендаций по действиям на рынке нефти.