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Министры ОПЕК+ обсуждают базовый план восстановления добычи на 400 тыс. баррелей

Министры ОПЕК+ обсуждают базовый план восстановления добычи на 400 тыс. баррелей Страны ОПЕК+ на переговорах в четверг придерживаются пока базового плана восстановления добычи нефти в январе - на 400 тыс. баррелей в сутки, другие опции не рассматриваются.
Энергетика
2 декабря 2021 г. 17:46

Страны ОПЕК+ на переговорах в четверг придерживаются пока базового плана восстановления добычи нефти в январе - на 400 тыс. баррелей в сутки, другие опции не рассматриваются.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Ничего нового, обсуждается базовый сценарий", - сказал он. Другой собеседник отметил, что обсуждения уже перешли в формат министерской встречи ОПЕК+. Несколько минут назад завершилась встреча мониторингового комитета стран-участниц картеля и вне организации, на котором не было вынесено рекомендаций по уровням добычи нефти на январь.

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти темпами на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц с августа, этот план является базовым. Его планировалось сохранить до весны 2022 года. Однако из-за высокой неопределенности министры ОПЕК+ в начале каждого месяца собираются на онлайн конференции, чтобы подтвердить или пересмотреть его на предстоящий период.

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