Министр: Самое расширенное заседание Консультативного совета ЮГК за всю историю прошло в Баку

В Баку сегодня состоялось наиболее расширенное заседание Консультативного совета Южного газового коридора за всю его историю.

В Баку сегодня состоялось наиболее расширенное заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) за всю его историю.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на пресс-конференции по итогам 10-й встречи в рамках Консультативного совета по ЮГК и 2-й встречи в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Он отметил, что в мероприятии приняли участие представители 23 стран, в том числе Азербайджана и стран ЕС, ряда международных организаций и финансовых институтов.

Министр подчеркнул, что в рамках организованных сегодня заседаний были приняты важные решения, подписаны соответствующие документы.