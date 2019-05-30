Министр энергетики: Стоимость нефти в пределах 70 долларов удовлетворительна

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Со второго полугодия 2014 года и по сегодняшний день на рынке нефти наблюдается нестабильность. Несмотря на гибкие регулирующие механизмы в формате ОПЕК+, ситуация продолжает оставаться нестабильной.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

По его словам, цена нефти в пределах 70 долларов за баррель является удовлетворительной.

"Анализ существующих экономических и политических факторов также показывает, что основным критерием баланса спроса и предложения является коммерческий критерий. Так, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития превышают средние показатели за последние пять лет. В то же время страны, не входящие в организацию, к примеру США, за последние годы опередили по своим показателям добычи традиционных производителей нефти за счет добычи сланцевой нефти. Поэтому, несмотря на выполнение соглашение ОПЕК+ на 168% в апреле этого года, спад добычи в ряде стран ОПЕК, не участвующих в сделке, и геополитическую нестабильность, дефицита поставок нефти, и, как следствие, сильной волатильности цен не наблюдается", - сказал министр.

П.Шахбазов сообщил, что сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки в рамках соглашения не может полностью компенсировать чрезмерное предложение рынка: "Поэтому сейчас приоритетной задачей, стоящей перед странами ОПЕК+, является доведение коммерческих запасов нефти до надлежащего уровня. Это также важно для страхования от рисков, связанных с глобальным спросом".

По его словам, несмотря на рост мирового потребления нефти на 1,4% в прошлом году, ежесуточный спрос на нефть в этом году упадет до 1,2 млн баррелей: "В прошлом году в мире наблюдался самый высокий спрос на энергию за последние годы, однако спрос на энергию в Европе снизился в результате расширения использования возобновляемых источников энергии и рационального использования энергоресурсов. К 2050 году доля нефти и газа в общем импорте снизится с 55% до 20%".

Шахбазов отметил, что инвестиции в нефтегазовый сектор во всем мире в 2018 году увеличились на 1,1 млрд долларов – до 726 млрд: "Согласно прогнозам, 2019 год будет играть важную роль в принятии инвестиционных решений для новых нефтегазовых проектов".