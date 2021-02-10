Министр энергетики Азербайджана встретился с исполнительным директором TAP

TAP, связывая Азербайджан с Европой на длительный период, еще больше усиливает роль страны как стратегического партнера в энергетической безопасности, сотрудничестве и устойчивом развитии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу в формате видеоконференции с исполнительным директором компании TAP AG - оператора Трансадриатического газопровода - Лукой Шиппати.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На встрече было высоко оценено завершение работ по проекту TAP в запланированные сроки и отмечено, что начало коммерческой деятельности трубопровода является важным шагом на пути полного запуска "Южного газового коридора". TAP, связывая Азербайджан с Европой на длительный период, еще больше усиливает роль страны как стратегического партнера в энергетической безопасности, сотрудничестве и устойчивом развитии.

Проект имеет стратегическое и экономическое значение для Европы, обеспечивает надежный доступ к новому источнику природного газа, играет важную роль в укреплении энергетической безопасности, диверсификации поставок, а также сокращении выбросов углерода.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам расширения проекта TAP - увеличения общей мощности трубопровода до 20 млрд кубометров, проведения рыночных испытаний, которые позволят выразить интересы поставщиков природного газа, борьбы с изменением климата, “зеленого соглашения” по охране окружающей среды и восстановления энергетических рынков.

Напомним, что поставки азербайджанского коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу начались 31 декабря прошлого года.