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Министр энергетики Азербайджана находится с визитом в Алжире

Министр энергетики Азербайджана находится с визитом в Алжире Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов находится с визитом в Алжирской Народной Демократической Республике.
Энергетика
2 марта 2024 г. 11:10
Министр энергетики Азербайджана находится с визитом в Алжире

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов находится с визитом в Алжирской Народной Демократической Республике.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, П.Шахбазов сегодня примет участие в VII саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в столице Алжире.

На саммите планируется обсудить политику, последние события и тенденции в газовой сфере.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи.

Азербайджан представлен на Форуме стран-экспортеров газа в качестве члена-наблюдателя.

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