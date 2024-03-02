Министр энергетики Азербайджана находится с визитом в Алжире

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов находится с визитом в Алжирской Народной Демократической Республике.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, П.Шахбазов сегодня примет участие в VII саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в столице Алжире.
На саммите планируется обсудить политику, последние события и тенденции в газовой сфере.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи.
Азербайджан представлен на Форуме стран-экспортеров газа в качестве члена-наблюдателя.