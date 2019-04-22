Министр энергетики Азербайджана: Цена на нефть удовлетворительная

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"Рынок нефти сейчас очень хрупкий".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

По его словам, в последнее время зависимость нефтяных цен от геополитических процессов увеличилась, нефть превратилась в рискованный энергоресурс: "Это наложило на нефтяные страны дополнительные обязательства по регулированию рынка в целях снижения рисков".

"Цена на нефть на сегодняшний день удовлетворительная… Принятие в июне нового решения об ограничении добычи будет зависеть от ряда геополитических факторов и уровня сокращения коммерческих ресурсов", - подчеркнул он.