Министр: Проекты в области "зеленой" энергии на более 8 ГВт будут реализованы за счет иностранных инвестиций

До 2030 года проекты по созданию мощностей "зеленой" энергии на суше и море в объеме более 8 ГВт будут реализованы за счет иностранных инвестиций.

До 2030 года проекты по созданию мощностей "зеленой" энергии на суше и море в объеме более 8 ГВт будут реализованы за счет иностранных инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на мероприятии "Возможности для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Азербайджане", организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон COP28 в Дубае.

По его словам, сотрудничество с международными энергетическими компаниями играет исключительную роль в создании стабильных, безопасных энергетических мощностей и внесении важного вклада в строительство "зеленого" будущего.