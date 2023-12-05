О нас

Министр: Проекты в области "зеленой" энергии на более 8 ГВт будут реализованы за счет иностранных инвестиций

Министр: Проекты в области "зеленой" энергии на более 8 ГВт будут реализованы за счет иностранных инвестиций До 2030 года проекты по созданию мощностей "зеленой" энергии на суше и море в объеме более 8 ГВт будут реализованы за счет иностранных инвестиций.
Энергетика
5 декабря 2023 г. 14:01
Министр: Проекты в области зеленой энергии на более 8 ГВт будут реализованы за счет иностранных инвестиций

До 2030 года проекты по созданию мощностей "зеленой" энергии на суше и море в объеме более 8 ГВт будут реализованы за счет иностранных инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на мероприятии "Возможности для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Азербайджане", организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон COP28 в Дубае.

По его словам, сотрудничество с международными энергетическими компаниями играет исключительную роль в создании стабильных, безопасных энергетических мощностей и внесении важного вклада в строительство "зеленого" будущего.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMinister: Azerbaijan to implement major green energy projects through foreign investment
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “2030-cu ilədək dənizdə 8 QVt-dan çox “yaşıl enerji” layihələri xarici investisiya hesabına reallaşdırılacaq”

Самое читаемое

Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Проведены учебно-методические сборы с военными юристами
ФотоПроведены учебно-методические сборы с военными юристами
29 ноября 2023 г. 10:41
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi