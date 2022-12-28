Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии

Со следующего года география поставок азербайджанских энергоресурсов может расшириться до Сербии. Буквально в этом месяце, делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила рабочий визит в Азербайджан. По результатам данного визита пре

Со следующего года география поставок азербайджанских энергоресурсов может расшириться до Сербии. В декабре делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила рабочий визит в Азербайджан. По его итогам президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что начиная со следующего года, будут предприняты практические шаги для экспорта азербайджанских энергоносителей и электричества в Сербию.

Данный вопрос играет особое значение с учетом того, что зависящие от российского газа европейские страны, начали искать дополнительные возможности обеспечения своей энергобезопасности и диверсификации поставок энергоносителей.

Report представляет интервью с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович, которая рассказала об энергосотрудничестве с Азербайджаном:

- Сербия планирует начать закупки азербайджанской электроэнергии в начале 2023 года. О каких объемах идет речь? Завершены ли переговоры по оставшимся вопросам, связанным с передачей электроэнергии из Азербайджана?

- Переговоры, которые мы провели в Баку с министрами энергетики и экономики Азербайджана, а также с ведущими энергетическими компаниями, имеют важное значение для реализации наших планов по диверсификации поставок источников энергии и повышению энергетической независимости. Одной из важных обсуждаемых тем была возможность импорта электроэнергии из Азербайджана, причем не только этой зимой. Мы анализируем затраты на передачу электроэнергии из Азербайджана, чтобы найти решение, которое вдобавок к безопасным поставкам было бы экономически эффективным.

Среди прочего, мы обсудили строительство подводного кабеля по дну Черного моря, о чем недавно было подписано соглашение, в соответствии с которым Азербайджан будет поставлять значительные объемы электроэнергии в Европу. Возможность поставок электроэнергии из Азербайджана нашим соседям - Румынии и Венгрии, является дополнительной мотивацией, чтобы усилить работу над развитием сети передач и улучшением транспортных связей с нашими соседями, что по-прежнему является одним из приоритетов.

- Сербия планировала покрыть 40 процентов своих потребностей в газе за счет других, нероссийских, поставок с сентября 2023 года. Достигнуты ли какие-либо соглашения с Азербайджаном по этому вопросу? Какие объемы газа будут импортироваться из Азербайджана?

- Во время визита в Баку мы обсудили объемы газа, которые могут быть поставлены в Сербию из Азербайджана, и мы ожидаем, что в будущем мы сможем покрыть около трети наших потребностей отсюда. Мы также обсудили возможности строительства газовых электростанций в Сербии, что также способствовало бы нашей энергетической независимости.

- Как вы видите возможность экспорта зеленой энергии из Азербайджана в Европу с учетом потенциала ветровой и солнечной энергогенерации в стране?

- Европа сталкивается с проблемой диверсификации своих источников поставок, в этом отношении установление связей со странами, которые обладают потенциалом для увеличения производства и экспорта энергоносителей и электроэнергии, такими как Азербайджан, является одним из способов достижения этой цели.

Можно ожидать, что с увеличением доли ВИЭ, как одного из основных элементов энергетического перехода во всех странах, возможности экспорта зеленой энергии также возрастут, и строительство линий передач, связывающих отдельные страны, имеет решающее значение для выхода этой энергии на другие рынки.

Одновременно со строительством новых мощностей по производству электроэнергии, включая ВИЭ, Сербия также развивает связи с соседними странами, чтобы обеспечить транспортные связи и развитие рынка, а также большую энергетическую безопасность.

- Как соединение Южного газового коридора (ЮГК) с новыми интерконнекторами будет способствовать энергетической безопасности Сербии и других балканских стран, стремящихся уменьшить долю России в их импорте? На какой стадии находится строительство газопровода Сербия-Болгария (Ниш - Димитровград), который позволит Сербии интегрироваться в ЮГК?

- В феврале этого года мы начали строительство газового интерконнектора в Болгарию, работы планируется завершить в последнем квартале 2023 года. Этот газопровод в направлении Сербии, пропускная способность которого составляет 1,8 млрд кубометров газа в год, позволит получать это топливо из всех источников, которые достигают Греции. Сюда входит и газопровод ЮГК.

Диверсифицируя поставщиков, Сербия повысит свою энергетическую безопасность, а также возможность стать транзитной страной, через которую этот газ будет поступать в другие страны региона и ЕС.

- Как новое соглашение о сотрудничестве, подписанное министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и бывшим министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зораной Михайлович, способствует дальнейшему развитию сотрудничества в этой области?

- Сербия и Азербайджан установили стратегическое сотрудничество, основанное на дружественных отношениях между президентами двух стран Александром Вучичем и Ильхамом Алиевым. Основой этого партнерства является энергетический сектор, в котором, среди прочего, у нас есть подписанное соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области энергетики и горнодобывающей промышленности.

Переговоры, которые мы провели во время визита в Азербайджан с нашими коллегами-министрами и руководителями крупнейших энергетических компаний, показали, что мы не остановились на подписании этого документа, и что наше сотрудничество даст конкретные результаты, прежде всего в области энергоснабжения и повышения энергетической безопасности.

- Как, по вашему мнению, договоренности, достигнутые в ходе визита представителей Сербии в Азербайджан, могут способствовать дальнейшему сотрудничеству стран?

- Основываясь на хороших отношениях между двумя президентами, связи между Сербией и Азербайджаном приобретают стратегическое значение. И важные темы, которые мы подняли за короткое время относительно поставок газа и электроэнергии, только подтверждают это. Сфера энергетики представляет собой одну из наиболее важных областей сотрудничества между нашими двумя странами, и все результаты, которых мы достигнем, будут показателем экономического прогресса, а также двустороннего сотрудничества в целом.