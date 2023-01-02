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Миллер: "Газпром" с 1 января вышел на новый уровень поставок газа в Китай

Миллер: "Газпром" с 1 января вышел на новый уровень поставок газа в Китай "Газпром" по итогам прошлого года превысил годовые обязательства по поставкам газа в Китай, регулярно превышая контрактные обязательства, и с 1 января вышел на принципиально новый уровень поставок в эту страну.
Энергетика
2 января 2023 г. 14:29
Миллер: Газпром с 1 января вышел на новый уровень поставок газа в Китай

"Газпром" по итогам прошлого года превысил годовые обязательства по поставкам газа в Китай, регулярно превышая контрактные обязательства, и с 1 января вышел на принципиально новый уровень поставок в эту страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

"Газпром" наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, и в итоге мы превысили годовые обязательства. Более того, также по просьбе китайских коллег мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай", - приводятся слова Миллера в сообщении компании.

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