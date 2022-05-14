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Микаил Джаббаров посетил Сангачальский терминал

Микаил Джаббаров посетил Сангачальский терминал Сегодня делегация во главе с министром экономики Азербайджана, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым посетила Сангачальский терминал.
Энергетика
14 мая 2022 г. 18:02
Микаил Джаббаров посетил Сангачальский терминал

Сегодня делегация во главе с министром экономики Азербайджана, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым посетила Сангачальский терминал.

Об этом Report сообщили в компании.

Целью визита было ознакомление с работой этого объекта, который считается одним из крупнейших в мире терминалов по приему, переработке и экспорту нефти и газа, а также обсуждение текущих и перспективных возможностей оптимизации.

В терминале состоялась деловая встреча делегации с региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом и представителями регионального руководства bp.

Затем был организован тур по территории технологических установок Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и Шахдениз, первой насосной станции трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и другим объектам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov Səngəçal terminalındakı vəziyyətlə tanış olub

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