Микаил Джаббаров посетил Сангачальский терминал

Сегодня делегация во главе с министром экономики Азербайджана, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым посетила Сангачальский терминал.

Сегодня делегация во главе с министром экономики Азербайджана, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым посетила Сангачальский терминал.

Об этом Report сообщили в компании.

Целью визита было ознакомление с работой этого объекта, который считается одним из крупнейших в мире терминалов по приему, переработке и экспорту нефти и газа, а также обсуждение текущих и перспективных возможностей оптимизации.

В терминале состоялась деловая встреча делегации с региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом и представителями регионального руководства bp.

Затем был организован тур по территории технологических установок Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и Шахдениз, первой насосной станции трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и другим объектам.