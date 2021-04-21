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Мексиканская Pemex остановила НПЗ из-за ЧП

Мексиканская Pemex остановила НПЗ из-за ЧП В результате ЧП травмы получили четыре человека
Энергетика
21 апреля 2021 г. 13:28
Мексиканская Pemex остановила НПЗ из-за ЧП

Нефтехимический комплекс «Морелос» в штате Веракрус вышел из строя из-за отключения электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на angi, в результате аварии в зоне турбогенерации четыре человека получили ожоги водным паром.

«Pemex сообщает, что в качестве меры безопасности часть углеводородов была направлена для контролируемого сжигания», — сообщила компания в социальных сетях.

В результате ЧП травмы водяным паром получили четыре человека. Жизнь пострадавших вне опасности, они доставлены в региональную больницу.

Отметим, что из-за скопления газа два взрыва прогремели на территории НПЗ, расположенного на северо-востоке Мексики. Легкие ранения получили пять человек, которых доставили в госпиталь Pemex.

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