Мексиканская Pemex остановила НПЗ из-за ЧП

В результате ЧП травмы получили четыре человека

Нефтехимический комплекс «Морелос» в штате Веракрус вышел из строя из-за отключения электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на angi, в результате аварии в зоне турбогенерации четыре человека получили ожоги водным паром.

«Pemex сообщает, что в качестве меры безопасности часть углеводородов была направлена для контролируемого сжигания», — сообщила компания в социальных сетях.

В результате ЧП травмы водяным паром получили четыре человека. Жизнь пострадавших вне опасности, они доставлены в региональную больницу.

Отметим, что из-за скопления газа два взрыва прогремели на территории НПЗ, расположенного на северо-востоке Мексики. Легкие ранения получили пять человек, которых доставили в госпиталь Pemex.