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МЭА: За 5 лет мощность возобновляемых источников энергии вырастет на 2,4 тыс. ГВт

МЭА: За 5 лет мощность возобновляемых источников энергии вырастет на 2,4 тыс. ГВт Мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире вырастет на 2,4 тыс. ГВт в период с 2022 по 2027 год. При этом к началу 2025 года ВИЭ станет основным источником производства электроэнергии, на которые будет приходится более 90% от общей выработки.
Энергетика
6 декабря 2022 г. 10:34
МЭА: За 5 лет мощность возобновляемых источников энергии вырастет на 2,4 тыс. ГВт

Мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире вырастет на 2,4 тыс. ГВт в период с 2022 по 2027 год. При этом к началу 2025 года ВИЭ станет основным источником производства электроэнергии, на которые будет приходится более 90% от общей выработки.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Renewables 2022.

"Мировой энергетический кризис приводит к резкому увеличению количества мощностей на основе возобновляемой энергии, при этом общая мощность во всем мире почти удвоится в ближайшие пять лет, обогнав уголь в качестве крупнейшего источника выработки электроэнергии", - cказано в докладе.

В нем со слов главы МЭА Фатиха Бирола говорится о том, что возобновляемые источники энергии быстро развивались, но мировой энергетический кризис подтолкнул их к фазе еще более быстрого роста.

"В ближайшие 5 лет мир намерен добавить столько же возобновляемой энергии, сколько и за предыдущие 20 лет", - отметил Бирол.

Согласно докладу, объем ввода новых ВИЭ-мощностей в Европе в период 2022-2027 годов будет вдвое выше, чем в предыдущие 5 лет, что, согласно МЭА, обусловлено сочетанием соображений энергетической безопасности и климатических амбиций.

Помимо Европы, ускорение роста мощностей на основе возобновляемой энергии в следующие 5 лет также будет происходить в Китае, США и Индии, которые активно ведут политику в этой области и проводят нормативные и рыночные реформы быстрее, чем планировалось ранее, для борьбы с энергетическим кризисом. Ожидается, что на Китай придется почти половина новых мировых ВИЭ-мощностей в 2022–2027 годах, отметили в МЭА.

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