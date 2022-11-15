МЭА сохранило оценку по добыче нефти в мире в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по темпам роста добычи нефти в мире в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по темпам роста добычи нефти в мире в 2022 году

Как передает Report со ссылкой на ноябрьский доклад агентства, ожидается увеличение добычи на 4,6 млн баррелей в сутки, до 99,9 млн баррелей.

Согласно документу, в 2023 году прогнозируется рост на 0,74 млн баррелей, до 100,7 млн баррелей в сутки. При этом добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 1,8 млн баррелей в сутки, в первую очередь за счет США.

В октябре агентство также ожидало, что по итогам текущего года мировая добыча нефти увеличится на 4,6 млн баррелей в сутки, а в следующем году ожидался рост на 0,76 млн баррелей в сутки.