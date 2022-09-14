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МЭА ожидает роста мировой добычи нефти

МЭА ожидает роста мировой добычи нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по темпам роста добычи нефти в мире в 2022 году на 4,8 млн баррелей в сутки, до 100,1 млн, в 2023 году — на 1,7 млн баррелей, до рекордных 101,8 млн.
Энергетика
14 сентября 2022 г. 12:19
МЭА ожидает роста мировой добычи нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по темпам роста добычи нефти в мире в 2022 году на 4,8 млн баррелей в сутки, до 100,1 млн, в 2023 году — на 1,7 млн баррелей, до рекордных 101,8 млн.

Как передает Report, это следует из сентябрьского доклада агентства.

В августе прогнозировалось, что по итогам текущего года мировое предложение нефти увеличится на 4,8 млн баррелей в сутки, до 100 млн, а в следующем году — на 1,7 млн баррелей, до 101,7 млн.

"По прогнозам, в 2022 году мировая добыча вырастет на 4,8 млн баррелей в сутки, до 100,1 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ находится на пути к увеличению добычи на 3,2 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия готова обеспечить самый большой рост в годовом исчислении и достичь годового рекорда. Поставки из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2022 году вырастут на 1,6 млн баррелей в сутки, при этом США обеспечат 70% прироста на уровне 1,1 млн", - говорится в отчете МЭА.

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Версия на английском языке IEA expects growth in global oil production

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