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МЭА: Африке необходимы 25 млрд долларов в год для развития энергоснабжения

МЭА: Африке необходимы 25 млрд долларов в год для развития энергоснабжения Африка нуждается в ежегодных инвестициях в размере 25 млрд долларов для развития энергоснабжения и увеличения доступа к энергоресурсам к 2030 году.
Энергетика
20 июня 2022 г. 15:06
МЭА: Африке необходимы 25 млрд долларов в год для развития энергоснабжения

Африка нуждается в ежегодных инвестициях в размере 25 млрд долларов для развития энергоснабжения и увеличения доступа к энергоресурсам к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью газете Financial Times.

"Самым большим препятствием на пути экономического развития Африки является отсутствие доступа к энергоресурсам", - считает Бирол. Он заявил, что около 43% населения Африки до сих не имеют возможности пользоваться электроэнергией, а энергоснабжение снизилось на 4% в период с 2019 по 2021 год в связи с пандемией коронавируса и ситуацией на Украине. "В этом году <...> может сохраниться такая же негативная тенденция", - сказал глава МЭА.

По его словам, необходимо принять срочные меры для расширения сектора возобновляемых источников энергии. Их доля может достигнуть 80% в новых генерирующих мощностях, необходимых к 2030 году. Важную роль в ускорении экономического развития Африки также будет играть природный газ, добавил Бирол.

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Версия на английском языке IEA chief: Africa needs investment of $25B to boost energy provision

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