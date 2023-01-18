Masdar и SOCAR договорились о дальнейшем развитии проектов ВИЭ

Соглашения будут способствовать развитию проектов наземной ветровой и солнечной энергетики, а также интегрированных проектов морской ветровой и зеленой водородной энергетики общей мощностью 4 гигаватта

Договоренности Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR и эмиратской Masdar будут способствовать развитию альтернативной энергетики: проектов по ветровой и солнечной энергетике на суше, а также интегрированных проектов по ветру и зеленому водороду на море общей мощностью 4 ГВт.

Как передает Report, об этом сообщает еженедельный журнал Gulf Business.

"Эти договоренности послужат укреплению и без того хороших отношений между ОАЭ и Азербайджаном, являются свидетельством нашей общей приверженности диверсификации энергетического баланса и разработке решений с низким и нулевым уровнем выбросов углерода", - сказал Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий, глава совета директоров Masdar и президент конференции COP28, которая пройдет в Дубае в ноябре-декабре 2023 года.

Азербайджан, который ведет политику диверсификации своей экономики и стремится к сокращению выбросы парниковых газов, поставил целью довести к 2030 долю ВЭИ во внутреннем потреблении до 30 процентов.

В свою очередь, исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи сказал, что компания рассматривает Азербайджан как ключевого стратегического партнера. "Подписанное соглашение означает веху в развитии сотрудничества, которое будет способствовать достижению целей Азербайджана в области ВИЭ и поддерживать его устойчивое экономическое развитие", - отметил он.

В июне прошлого года Masdar подписала с министерством энергетики Азербайджана соглашение о реализации программы развития возобновляемой энергетики общей мощностью 10 ГВт с использованием различных технологий. Соглашение с SOCAR предусматривает принципы партнерства для развития первой фазы программы общей мощностью 4 ГВт.

Masdar также строит 230-мегаваттную солнечную электростанцию Гарадаге недалеко от Баку. Эта установка поможет вырабатывать полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для удовлетворения потребностей более 110 000 домов и сокращения выбросов более чем на 200 000 тонн в год.