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"Лукойл" купит у Petronas 9,99% в проекте "Шахдениз"

"Лукойл" купит у Petronas 9,99% в проекте "Шахдениз" "Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте Шахдениз, с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав.
Энергетика
10 декабря 2021 г. 14:27
Лукойл купит у Petronas 9,99% в проекте Шахдениз

"Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте "Шахдениз", с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

При этом сумма сделки уменьшится с 2,25 млрд долларов США до 1,45 млрд долларов соответственно. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.

Отметим, что вчера компания BP приняла решение увеличить долю участия.

BP договорилась о покупке 1,16% акций Petronas в проекте за 168 млн долларов. Эта сумма была согласована с малайзийской компанией на тех же коммерческих условиях, что и ранее объявленная сделка по "Шахдениз".

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Версия на азербайджанском языке "Lukoil" “Petronas”ın “Şahdəniz” layihəsindəki payının 9,99 %-ni alacaq

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