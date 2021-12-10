"Лукойл" купит у Petronas 9,99% в проекте "Шахдениз"

"Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте Шахдениз, с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав.

"Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте "Шахдениз", с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

При этом сумма сделки уменьшится с 2,25 млрд долларов США до 1,45 млрд долларов соответственно. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.

Отметим, что вчера компания BP приняла решение увеличить долю участия.

BP договорилась о покупке 1,16% акций Petronas в проекте за 168 млн долларов. Эта сумма была согласована с малайзийской компанией на тех же коммерческих условиях, что и ранее объявленная сделка по "Шахдениз".