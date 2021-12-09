BP увеличивает свою долю в проекте "Шахдениз"

Компания BP намерена увеличить долю участия в гигантском месторождении "Шахдениз" на шельфе Каспийского моря путем переговоров с партнерами по "Шахдениз" в рамках реализации преимущественных прав BP в связи с ранее объявленной продажей доли компании PETRO

Компания BP приняла решение увеличить долю участия в гигантском месторождении "Шахдениз" на шельфе Каспийского моря, воспользовавшись преимущественным правом как действующий партнер в проекте. Доля будет выкуплена у малайзийской компании PETRONAS.

Об этом Report сообщает со ссылкой на британскую компанию.

BP договорилась о покупке 1,16% акций PETRONAS в проекте за 168 млн долларов США. Эта сумма была согласована с малайзийской компанией на тех же коммерческих условиях, что и ранее объявленная сделка по "Шахдениз".

В результате общая доля участия BP в проекте составит 29,99%, компания останется оператором месторождения. Ожидается, что сделка будет завершена к концу января 2022 года.

В октябре "Лукойл" объявил о покупке всей доли PETRONAS в размере 15,5% в этом газовом проекте за 2,25 млрд долларов.

Однако, теперь, после того, как BP решила воспользоваться правом преимущественной покупки, ее доля в проекте может составить 24,34%.

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

Участниками проекта являются британская BP (оператор, доля 28,8%), турецкая ТРАО (19%), SOCAR (10%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%).