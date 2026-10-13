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    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму

    Командные
    • 13 октября, 2026
    • 03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму

    Игровая майка шестикратного победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, в которой он выступал в последнем сезоне за "Чикаго", продана на аукционе за рекордные $14 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    В этой майке Джордан выступал во втором матче финальной серии 1998 года против "Юты" (93:88), в котором набрал 37 очков. Впоследствии команда выиграла серию (4-2). Приобретшему досталась майка с автографом американца.

    Сумма $14 млн стала рекордной для проданных предметов, которые связаны с баскетболом. Также игровая майка стала второй самой дорогой в истории спорта. Рекорд принадлежит джерси американского бейсболиста Бейба Рута. В 2024 году его купили за $24,12 млн.

    Майкл Джорджан Аукционы
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
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