Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму

Игровая майка шестикратного победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, в которой он выступал в последнем сезоне за "Чикаго", продана на аукционе за рекордные $14 млн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

В этой майке Джордан выступал во втором матче финальной серии 1998 года против "Юты" (93:88), в котором набрал 37 очков. Впоследствии команда выиграла серию (4-2). Приобретшему досталась майка с автографом американца.

Сумма $14 млн стала рекордной для проданных предметов, которые связаны с баскетболом. Также игровая майка стала второй самой дорогой в истории спорта. Рекорд принадлежит джерси американского бейсболиста Бейба Рута. В 2024 году его купили за $24,12 млн.