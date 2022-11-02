Литва ожидает подписания контракта на поставку газа из США в течение полугода

Литва в ближайшие 6 месяцев может подписать с США долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

Литва в ближайшие 6 месяцев может подписать с США долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом в эфире радио LRT заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По его словам, американские компании "гарантируют более низкую цену природного газа, чем сейчас на рынке".

Министр отметил, что у подобных контрактов имеются свои минусы. Например, если контракт заключен на 20 лет, то первоначально можно почувствовать многократную выгоду. Однако есть риск того, что рыночные цены могут обвалиться. При этом многие страны закупают газ в США используя именно эту схему, так как она обеспечивает стабильность.

Он добавил, что у Вильнюса есть два варианта, по которому могут быть заключены контракты. В одном варианте речь идет о коллективных закупках в рамках Евросоюза. Но также не исключается возможность заключения соглашений на двусторонней основе.