Лачын, Забух и Сус подключены к энергосистеме страны

ОАО "Азерэнержи" с 26 августа поставляет электроэнергию в города Лачын, Забух и Сус, находящиеся под контролем Азербайджанской Армии.

ОАО "Азерэнержи" с 26 августа поставляет электроэнергию в город Лачын, села Забух и Сус, находящиеся под контролем Азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи".

Согласно информации, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева были начаты неотложные работы по электроснабжению указанных территорий в кратчайшие сроки. В городе Лачын начато восстановление полностью разрушенной армянами действующей подстанции, на территорию были доставлены трансформаторы, необходимое оборудование и техника, всего за 4 суток созданы электросети, которые были подключены к энергосистеме страны.