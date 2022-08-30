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Лачын, Забух и Сус подключены к энергосистеме страны

Лачын, Забух и Сус подключены к энергосистеме страны ОАО "Азерэнержи" с 26 августа поставляет электроэнергию в города Лачын, Забух и Сус, находящиеся под контролем Азербайджанской Армии.
Энергетика
30 августа 2022 г. 15:40
Лачын, Забух и Сус подключены к энергосистеме страны

ОАО "Азерэнержи" с 26 августа поставляет электроэнергию в город Лачын, села Забух и Сус, находящиеся под контролем Азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи".

Согласно информации, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева были начаты неотложные работы по электроснабжению указанных территорий в кратчайшие сроки. В городе Лачын начато восстановление полностью разрушенной армянами действующей подстанции, на территорию были доставлены трансформаторы, необходимое оборудование и техника, всего за 4 суток созданы электросети, которые были подключены к энергосистеме страны.

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Версия на английском языке ФотоLiberated Lachin city, Zabukh, Sus villages provided with electricity
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə elektrik enerjisi verilib

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