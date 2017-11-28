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    Кувейт поддерживает продление соглашения ОПЕК+

    Об этом сообщил министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Кувейт поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после 1 апреля 2018 года.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук.

    "Мы поддерживаем продление", - ответил он на соответствующий вопрос. Однако министр не уточнил период возможного продления.

    "Мы должны дождаться итогов завтрашней встречи министерского комитета по мониторингу выполнения сделки", - добавил министр.

    В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК.

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