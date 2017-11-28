Кувейт поддерживает продление соглашения ОПЕК+

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Кувейт поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после 1 апреля 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук.

"Мы поддерживаем продление", - ответил он на соответствующий вопрос. Однако министр не уточнил период возможного продления.

"Мы должны дождаться итогов завтрашней встречи министерского комитета по мониторингу выполнения сделки", - добавил министр.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК.