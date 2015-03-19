​Министр нефти Кувейта: ОПЕК сохранит уровень производства нефти

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Страны, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сохранят уровень производства, несмотря на дальнейшее падение цен на нефть. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в четверг сообщил министр нефти Кувейта Али аль-Омайр.

"У ОПЕК нет другого выбора, кроме как сохранить уровень производства", - сказал аль-Омайр.

"Мы не хотим потерять долю на рынке", - пояснил он.

Министр также добавил, что если будет достигнута договоренность с экспортерами, не входящими в картель, то это положительно повлияет на рынок. При этом он не пояснил, о каких именно договоренностях идет речь.