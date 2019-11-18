Власти Ирана 18 ноября начнут компенсировать убытки от роста цен на бензин

Власти Ирана начнут в понедельник вечером осуществлять денежные выплаты самым бедным слоям населения, наиболее пострадавшим от повышения цен на бензин.

Как передает Report со ссылкой на агентство ISNA, субсидии получат около 19 млн семей. Сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи.

В соответствии с планом правительства иранские семьи получат от 0,55 млн риалов (5 долларов) до 2,05 млн риалов (18 долларов). Граждане получат деньги в три этапа в течение этой недели. Предполагается, что в дальнейшем эти выплаты станут ежемесячными. О намерении оказывать финансовую помощь пострадавшим от повышения цен на бензин в воскресенье сообщил президент Ирана Хасан Роухани. Его заявление прозвучало на фоне акций протеста, охвативших некоторые города страны.





15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тысяч риалов (0,09 долларов) до 30 тысяч риалов (около 0,2 доллара) за литр. На 50% (до 15 тысяч риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 литров.