Компания Eni опровергла информацию об открытии крупного газового месторождения в Италии

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Итальянский нефтегазовый концерн Eni опроверг информацию о готовящихся новых крупных открытиях углеводородного сырья в Египте.

Как передает Report, об этом сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление руководства компании.

Как отметил главный управляющий концерна Клаудио Дескальци, "в Египте есть новые геологические структуры, есть перспективные возможности, однако мы пока не обнаружили что-либо существенное".

Ранее в египетских СМИ распространилась информация, что Eni стоит накануне открытия нового крупного газового месторождения.