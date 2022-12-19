Компании Саудовской Аравии и Китая рассмотрят сотрудничество в нефтехимии

Компании Saudi Aramco, Sabic и китайская Sinopec планируют проекты сотрудничества в области нефтепереработки и нефтехимии двух стран.

Компании Saudi Aramco, Sabic и китайская Sinopec планируют проекты сотрудничества в области нефтепереработки и нефтехимии двух стран.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании Aramco.

"Нефтяная компания Саудовской Аравии Aramcо, одна из ведущих в мире интегрированных энергетических и химических компаний, китайская нефтегазохимическая корпорация Sinopec и компания Sabic изучают возможности сотрудничества в рамках проектов нефтепереработки и нефтехимии в Китае и Саудовской Аравии", - сказано в сообщении.

Компания, в частности, отмечает, что 15 декабря три стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на изучение экономической и технической целесообразности создания нового нефтехимического комплекса, который будет интегрирован с существующим НПЗ в Янбу-эль-Бахре в Саудовской Аравии.

Более того, Aramco уточняет, что она и Sinopec подписали соглашение о реализации проекта строительства производства в Гулее, провинции Фуцзянь, который будет включать в себя нефтеперерабатывающий завод мощностью 320 тыс. баррелей в сутки и комплекс нефтехимического крекинга мощностью 1,5 млн тонн в год. Ожидается, что он начнет работу к концу 2025 года.