"SOCAR Türkiye" опровергла обвинения о поставках нефти Израилю

Компания "SOCAR Türkiye", дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, опровергла обвинения о поставках нефти Израилю.

Компания "SOCAR Türkiye", дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, опровергла обвинения о поставках сырой нефти Израилю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление "SOCAR Türkiye".

"На фоне последних геополитических изменений в регионе "SOCAR Türkiye" и компании группы подверглись атакам со стороны некоторых провокаторов как через социальные сети, так и физически. Эти группы размещают в социальных сетях провокационные публикации, выдвигая необоснованные обвинения в том, что мы продаем сырую нефть Израилю. В то же время они совершают нападения на офис компании, ставя под угрозу безопасность наших сотрудников", - говорится в заявлении.

В компании напомнили, что нападения на офис "SOCAR Türkiye" в Стамбуле произошли 12 марта, 29 мая, 31 мая и 2 июня, а 24 мая было совершено также нападение на офис "Bursagaz" в Бурсе.

"Заявляем, что обвинения о продаже "SOCAR Türkiye" сырой нефти Израилю не соответствуют действительности. Мы осуществляем всю свою деятельность в рамках международных бизнес-контрактов и в соответствии с видением нашей головной компании - SOCAR. В этом контексте утверждения о том, что SOCAR продает сырую нефть Израилю, также являются необоснованными и нацелены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение", - сообщили в компании.

В заявлении также отмечается, что реализация сырой нефти осуществляется через торговые или трейдинговые компании: "Компании-поставщики не имеют возможности контролировать и вмешиваться в то, в какие страны транспортируется в дальнейшем нефть, и для каких целей она используется. SOCAR, как и другие нефтяные компании, действует в рамках торговых отношений с соответствующими компаниями”.