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Азербайджан будет сотрудничать с МЭА по вопросам энергоэффективности

Азербайджан будет сотрудничать с МЭА по вопросам энергоэффективности Азербайджан будет сотрудничать с Международным энергетическим агентством (МЭА) для укрепления глобального сотрудничества в области энергоэффективности.
Энергетика
3 июня 2024 г. 13:47
Азербайджан будет сотрудничать с МЭА по вопросам энергоэффективности

Азербайджан будет сотрудничать с Международным энергетическим агентством (МЭА) для укрепления глобального сотрудничества в области энергоэффективности.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети ”X“ .

"В ходе встречи с исполнительным директором МЭА Фатихом Биролом провели интересные дискуссии о ситуации на нефтегазовом рынке, текущей и будущей роли Азербайджана в энергоснабжении Европы, а также о сотрудничестве в рамках COP29. Мы договорились о совместной деятельности с МЭА для достижения глобального сотрудничества в продвижении инициатив Азербайджана о зоне "зеленой энергии", коридоре "зеленой энергии", в развитии систем хранения энергии, кабелей высокого напряжения постоянного тока (HVDC) и в повышении энергоэффективности", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan IEA ilə enerji səmərəliliyi üzrə birgə fəaliyyət göstərəcək

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