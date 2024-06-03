Азербайджан будет сотрудничать с МЭА по вопросам энергоэффективности

Азербайджан будет сотрудничать с Международным энергетическим агентством (МЭА) для укрепления глобального сотрудничества в области энергоэффективности.

Азербайджан будет сотрудничать с Международным энергетическим агентством (МЭА) для укрепления глобального сотрудничества в области энергоэффективности.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети ”X“ .

"В ходе встречи с исполнительным директором МЭА Фатихом Биролом провели интересные дискуссии о ситуации на нефтегазовом рынке, текущей и будущей роли Азербайджана в энергоснабжении Европы, а также о сотрудничестве в рамках COP29. Мы договорились о совместной деятельности с МЭА для достижения глобального сотрудничества в продвижении инициатив Азербайджана о зоне "зеленой энергии", коридоре "зеленой энергии", в развитии систем хранения энергии, кабелей высокого напряжения постоянного тока (HVDC) и в повышении энергоэффективности", - написал он.