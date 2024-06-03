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В ЕС приступили к работе над ускорением инвестиций в рынок водорода

В ЕС приступили к работе над ускорением инвестиций в рынок водорода Европейская комиссия объявила о новом шаге в развитии водородного рынка ЕС - запуске работы над пилотным механизмом в рамках недавно принятого пакета по декарбонизированным газам и водороду, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Энергетика
3 июня 2024 г. 18:23
В ЕС приступили к работе над ускорением инвестиций в рынок водорода

Европейская комиссия объявила о новом шаге в развитии водородного рынка ЕС - запуске работы над пилотным механизмом в рамках недавно принятого пакета по декарбонизированным газам и водороду, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Водород является стратегической частью перехода ЕС к экологически чистой энергетике. Это жизненно важно не только для достижения наших целей нулевых выбросов, но и для поддержания нашей конкурентоспособности и сохранения позиции Европы как ведущей мировой экономической державы. Содействуя налаживанию контактов между поставщиками и потребителями, мы внесем решающий вклад в ускорение развития зарождающегося водородного сектора Европы", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Марош Шевчович.

По мнению члена ЕК по энергетике Кадри Симсон, этот механизм сыграет решающую роль в запуске функционирующего европейского рынка водорода. "Пока еще слишком мало проектов приближаются к окончательным инвестиционным решениям, и слишком мало покупателей подписывают контракты на переход на водород. Этот механизм поможет нам лучше понять и определить, где возникают спрос и предложение водорода", - приводит Еврокомиссия слова Симсон.

Новый механизм направлен на ускорение инвестиций путем предоставления более четкой картины рыночной ситуации как покупателей, так и поставщиков, а также облегчения контактов между ними. Он будет действовать пять лет и станет частью европейского водородного банка.

Пилотный механизм по водороду будет собирать, обрабатывать и предоставлять доступ к информации о спросе и предложении возобновляемого низкоуглеродного водорода и его производных, что позволит европейским покупателям конкурировать как с европейскими, так и с иностранными поставщиками.

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Версия на английском языке EU Commission kick-starts work on a new pilot mechanism to boost the hydrogen market

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