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Литва выделит 214 млн евро на развитие газовых сетей до 2033 года

Литва выделит 214 млн евро на развитие газовых сетей до 2033 года Литва инвестирует в проекты развития газовых сетей более 200 млн. евро в течение ближайших 10 лет.
Энергетика
3 июня 2024 г. 20:37
Литва выделит 214 млн евро на развитие газовых сетей до 2033 года

Литва инвестирует в проекты развития газовых сетей более 200 млн. евро в течение ближайших 10 лет.

Как передает Report, об этом сообщил оператор газотранспортной системы республики Amber Grid.

"В период с 2024 года по 2033 год в проекты развития и обновления газотранспортных сетей будет инвестировано около 214 млн. евро, в том числе 150 млн. евро предстоит освоить в течение 5 ближайших лет", - говорится в сообщении.

По данным оператора, намечено модернизировать газовую инфраструктуру, обеспечить ее безопасную эксплуатацию и надежность в кризисных ситуациях. Помимо традиционных схем, в этот период Amber Grid рассчитывает начать работы по строительству и интеграции линий по передаче зеленого водорода как альтернативного источника энергии.

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