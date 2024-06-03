Суд отклонил прошение Shell о поисках газа на юго-востоке ЮАР

Апелляционный суд ЮАР отклонил иск энергетической группы Shell по отмене запрета на проведение сейсморазведки на шельфе Индийского океана в районе юго-восточного побережья.

Апелляционный суд ЮАР отклонил иск энергетической группы Shell по отмене запрета на проведение сейсморазведки на шельфе Индийского океана в районе юго-восточного побережья.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно информации, полного запрета работ Shell на побережье, которое представляет собой популярное туристическое направление, добиваются экологи и общественные организации. Правительство ЮАР выдало Shell разрешение на сейсморазведку в районе, который может иметь значительные запасы нефти и газа.

В 2019 году французская корпорация Total открыла на шельфе ЮАР крупнейшее на юге Африки месторождение газового конденсата Брулпадда с запасами 1 млрд баррелей. Год спустя вблизи от него специалисты Total обнаружили еще одно глубоководное месторождение газового конденсата.

Сейчас многие компании добиваются получения от властей республики лицензий на проведение геологоразведочных работ.