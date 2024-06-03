Обсуждено активное участие Азербайджана в развитии использования ВИЭ

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

На встрече представлены успехи, достигнутые в нашей стране в области повышения энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии и сокращения использования традиционных видов топлива.

Стороны обсудили активное участие Азербайджана в развитии использования альтернативных энергетических ресурсов, ожидания от предстоящего мероприятия COP29 и механизмы финансирования программ, направленных на борьбу с изменением климата.