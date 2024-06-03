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Обсуждено активное участие Азербайджана в развитии использования ВИЭ

Обсуждено активное участие Азербайджана в развитии использования ВИЭ Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.
Энергетика
3 июня 2024 г. 20:42
Обсуждено активное участие Азербайджана в развитии использования ВИЭ

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

На встрече представлены успехи, достигнутые в нашей стране в области повышения энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии и сокращения использования традиционных видов топлива.

Стороны обсудили активное участие Азербайджана в развитии использования альтернативных энергетических ресурсов, ожидания от предстоящего мероприятия COP29 и механизмы финансирования программ, направленных на борьбу с изменением климата.

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