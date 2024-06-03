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Глава Минэнерго Азербайджана встретился с турецким коллегой

Глава Минэнерго Азербайджана встретился с турецким коллегой Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром, который находится с визитом в Азербайджане.
Энергетика
3 июня 2024 г. 22:50
Глава Минэнерго Азербайджана встретился с турецким коллегой

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром, который находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, глава Минэнерго Турции прибыл в Баку для участия в Международной выставке "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil & Gas 2024).

В ходе встречи А. Байрактар ​​отметил, что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет глобальное значение.

По его словам, двухстороннее взаимодействие в сфере энергетики способствует развитию не только экономик двух стран, но и региона в целом. Было подчеркнуто, что это сотрудничество вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBayraktar: Naxçıvandakı günəş enerjisi tutumu bir çox beynəlxalq şirkəti cəlb edir

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