Глава Минэнерго Азербайджана встретился с турецким коллегой

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром, который находится с визитом в Азербайджане.
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В ходе встречи А. Байрактар отметил, что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет глобальное значение.
По его словам, двухстороннее взаимодействие в сфере энергетики способствует развитию не только экономик двух стран, но и региона в целом. Было подчеркнуто, что это сотрудничество вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.