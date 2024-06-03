Посольство РК: Азербайджан рассматривает возможности инвестирования в казахстанские нефтяные месторождения

Азербайджан рассматривает возможности вложения инвестиций в казахстанские нефтяные месторождения.

Азербайджан рассматривает возможности вложения инвестиций в казахстанские нефтяные месторождения.

Об этом, как сообщает Report, говорится в информации посольства Казахстана в Азербайджане.

Дипмиссия в пресс-релизе, распространенном сегодня, привела детали встречи посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля с президентом компании SOCAR Ровшаном Наджафом, состоявшейся 31 мая.

"В ходе подчеркивалось успешное развитие взаимодействия между национальными нефтегазовыми компаниями. Состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, азербайджанская сторона проявляет интерес и рассматривает возможности вложения инвестиций в казахстанские нефтяные месторождения", - сообщило посольство.

А.Байель, в свою очередь, напомнил, что в 2023 году начались поставки казахстанской нефти через территорию Азербайджана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В 2023 году с порта Актау в направлении Азербайджана отгружено 1 057 тыс. тонн казахстанской нефти для последующего экспорта по БТД.

"В настоящее время стороны прорабатывают возможности дальнейшего увеличения объемов. Казахстан также изучает предложение Азербайджана по использованию нефтепровода Баку-Супса. Поставки по данному направлению будут зависеть от коммерческих условий", - отмечает дипмиссия.

Как сообщалось, до конца 2024 года АО «КазТрансОйл» планирует направить на экспорт по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан до 1,5 млн тонн казахстанской нефти с месторождения Тенгиз.