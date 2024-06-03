Нефть марки Brent подешевела до 81,02 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно снизились утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Котировки нефти незначительно снизились утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов (0,11%), до 81,02 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,05 доллара (0,06%), до 76,94 доллара за баррель.

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.