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Нефть марки Brent подешевела до 81,02 доллара за баррель

Нефть марки Brent подешевела до 81,02 доллара за баррель Котировки нефти незначительно снизились утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.
Энергетика
3 июня 2024 г. 10:08
Нефть марки Brent подешевела до 81,02 доллара за баррель

Котировки нефти незначительно снизились утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов (0,11%), до 81,02 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,05 доллара (0,06%), до 76,94 доллара за баррель.

Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.

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Версия на английском языке Brent crude slips to $81.02 per barrel as OPEC+ extends production cuts

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