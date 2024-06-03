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Вице-президент BP совершит визит в Баку

Вице-президент BP совершит визит в Баку Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл совершит трехдневный визит в ​​Баку для участия в 29-й Бакинской энергетической неделе и форуме.
Энергетика
3 июня 2024 г. 15:40
Вице-президент BP совершит визит в Баку

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл совершит трехдневный визит в ​​Баку для участия в 29-й Бакинской энергетической неделе и форуме.

Как сообщили Report в BP-Azerbaijan, программа визита Г. Биррелла начнется завтра с открытия Бакинской энергетической недели.

В мероприятии также примут участие региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс и другие члены регионального руководства компании.

В этом году на Бакинской энергетической неделе компания BP представит 30-летнюю историю успеха месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

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