Вице-президент BP совершит визит в Баку

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл совершит трехдневный визит в ​​Баку для участия в 29-й Бакинской энергетической неделе и форуме.

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл совершит трехдневный визит в ​​Баку для участия в 29-й Бакинской энергетической неделе и форуме.

Как сообщили Report в BP-Azerbaijan, программа визита Г. Биррелла начнется завтра с открытия Бакинской энергетической недели.

В мероприятии также примут участие региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс и другие члены регионального руководства компании.

В этом году на Бакинской энергетической неделе компания BP представит 30-летнюю историю успеха месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).