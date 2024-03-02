Китай стал мировым лидером по переработке нефти

Годовая мощность Китая по переработке нефти выросла до 936 млн тонн в 2023 году, что позволило стране занять первое место в мире по этому показателю.

Годовая мощность Китая по переработке нефти выросла до 936 млн тонн в 2023 году, что позволило стране занять первое место в мире по этому показателю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете, опубликованном Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

Потребление нефти в КНР в 2023 году составило около 756 млн тонн, а потребление нефтепродуктов - 399 млн тонн, увеличившись на 9,5% в годовом исчислении.

В 2023 году энергоснабжение в Китае было достаточным и стабильным. Годовой объем производства сырой нефти составил более 200 млн тонн, сохраняя тенденцию роста в течение шести лет подряд.