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Китай стал мировым лидером по переработке нефти

Китай стал мировым лидером по переработке нефти Годовая мощность Китая по переработке нефти выросла до 936 млн тонн в 2023 году, что позволило стране занять первое место в мире по этому показателю.
Энергетика
2 марта 2024 г. 11:52
Китай стал мировым лидером по переработке нефти

Годовая мощность Китая по переработке нефти выросла до 936 млн тонн в 2023 году, что позволило стране занять первое место в мире по этому показателю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете, опубликованном Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

Потребление нефти в КНР в 2023 году составило около 756 млн тонн, а потребление нефтепродуктов - 399 млн тонн, увеличившись на 9,5% в годовом исчислении.

В 2023 году энергоснабжение в Китае было достаточным и стабильным. Годовой объем производства сырой нефти составил более 200 млн тонн, сохраняя тенденцию роста в течение шести лет подряд.

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Версия на английском языке China becomes world leader in oil refining

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