Казахстан намерен на 25% увеличить добычу нефти

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Казахстан доведет добычу нефти и газового конденсата до 107,3 млн тонн (783 млн баррелей) к 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в тексте стратегического плана развития страны, утвержденного указом президента Нурсултана Назарбаева.

Отметим, что в 2017 году добыча нефти и газового конденсата в Казахстане составила 86,2 млн тонн, увеличившись на 10,5% к 2016 году. Предполагается, что объемы добычи увеличатся на 24,5% к 2025 году.

В документе указано, что увеличение добычи будет реализовано в рамках Кашаганского месторождения и будущего расширения Тенгизского месторождения.

Напомним, в июле 2017 года министр энергетики республики Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан выступает за плавный выход из соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти.