К проекту TAP будет привлечено 400 археологов

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В рамках проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу, в целях сохранения историко-культурного наследия к работе будет привлечено 400 археологов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт TAP, в настоящее время компании-подрядчики по проектированию, закупкам и строительству (EPC) сотрудничают на строительных площадках более чем с 40 археологами.

В будущем планируется привлечь к работе еще 70 археологов. Роль этих экспертов заключается в проведении исследований и мониторинге территорий, где проводятся земельные работы, а также обеспечении сохранности находок.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.