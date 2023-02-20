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JODI отметила рекордный уровень мирового спроса на нефть в декабре

JODI отметила рекордный уровень мирового спроса на нефть в декабре Уровень мирового спроса на нефть в декабре поднялся на 1,3 млн баррелей нефти в день до рекордного уровня.
Энергетика
20 февраля 2023 г. 16:04
JODI отметила рекордный уровень мирового спроса на нефть в декабре

Уровень мирового спроса на нефть в декабре поднялся на 1,3 млн баррелей нефти в день до рекордного уровня.

Как передает Report со ссылкой на Международный энергетический форум (IEF), об этом говорится в отчете организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

"Мировой спрос на нефть в декабре вырос на 1,3 млн баррелей в день до нового рекорда, согласно новым данным от JODI. Рост спроса был связан в основном с увеличением в Японии, Индонезии и Корее", - сообщается в релизе IEF.

Мировая добыча нефти при этом сократилась в декабре на 274 тыс. баррелей в день, опустившись до пятимесячного минимума, что связано с потерями в США и Великобритании, следует из данных. Таким образом, спрос на нефть в декабре составил 102% от доковидного уровня, а добыча - 96%.

В сообщении говорится, что доклад не включает данные по Китаю и России за декабрь. При этом ноябрьские данные по РФ были включены впервые: добыча нефти в РФ в ноябре выросла на 143 тыс. баррелей, до 10,02 млн баррелей в день, а добыча газа выросла на 2,6 млрд кубометров до шестимесячного максимума.

Также IEF указывает, что данные по декабрю были обновлены для 53 отчитывающихся стран, при этом представленные данные составляют более 57% мирового спроса на нефть и мировой добычи нефти.

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Версия на английском языке JODI sees record level of global oil demand in December

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