Иран намерен создать совместную электросеть с Азербайджаном и Арменией

Баку. 18 января.REPORT.AZ/ Иран намерен и в дальнейшем расширять обмен электроэнергии с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель главного менеджера электрораспределительной сети Ирана Сейид Заман Хусейни в интервью IRNA.

По словам С. Хусейни, согласно "swap" контракту, Азербайджан и Армения зимой импортируют электроэнергию из Ирана, а в летние месяцы экспортируют в Иран. Он также отметил, что официальный Тегеран намерен создать синхронизированную совместную электрическую сеть с этими странами.

Следует отметить, что в настоящее время экспорт электроэнергии Ираном втрое превышает импорт.