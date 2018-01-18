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    Иран намерен создать совместную электросеть с Азербайджаном и Арменией

    Баку. 18 января.REPORT.AZ/ Иран намерен и в дальнейшем расширять обмен электроэнергии с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель главного менеджера электрораспределительной сети Ирана Сейид Заман Хусейни в интервью IRNA.

    По словам С. Хусейни, согласно "swap" контракту, Азербайджан и Армения зимой импортируют электроэнергию из Ирана, а в летние месяцы экспортируют в Иран. Он также отметил, что официальный Тегеран намерен создать синхронизированную совместную электрическую сеть с этими странами.

    Следует отметить, что в настоящее время экспорт электроэнергии Ираном втрое превышает импорт.

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