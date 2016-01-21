​Ирак повысит производство нефти

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Иракские нефтяные компании достигли рекордного уровня производства, при этом спрос на иракскую нефть растет, несмотря на кризис и снятие санкций с соседнего Ирана.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в интервью агентству Reuters министр нефти Ирака Адель Абдель Махди.

"У нас в Ираке нет нехватки контрактов, - отметил он. - До настоящего момента спрос на нашу продукцию выше, чем предложение, даже несмотря на то, что Иран снова вернулся на рынок". По словам Махди, до конца 2016 года у Багдада есть контракты с китайскими нефтеперерабатывающими заводами. "Для Китая нефть останется дешевой", - сказал министр.

Согласно его заявлению, власти страны планируют повысить уровень добычи на 400 тыс. баррелей в день - до 4 млн. При этом Махди подчеркнул, что стоимость добычи одного барреля составляет порядка 10 долларов.